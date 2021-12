Ciúmes de Malu abalam relacionamento com Daniela Mercury

Parece que Daniela Mercury e Malu Verçosa estão passando pela primeira crise de casal. De acordo com o colunista Leo Dias, do Jornal O Dia, as duas não estão conseguindo conviver com os ciúmes, que têm prejudicado o relacionamento.

Segundo informações divulgadas pelo colunista, a cantora não está feliz com as atitudes da namorada, que está exigindo que Daniela atenda as ligações do celular no viva voz.

As cenas de ciúmes já têm se transformado em discussões, que já foram testemunhadas por algumas pessoas. Os amigos de Daniela afirmam que o problema já está interferindo em sua carreira.

