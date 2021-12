Cissa Guimarães lemba cinco anos da morte do filho

A atriz Cissa Guimarães usou sua conta oficial no Instagram para lembrar a morte do filho Rafael Mascarenhas, morto há cinco anos. Ela publicou uma foto do jovem sorrindo e na legenda não economizou nas palavras de carinho.

O acidente

Rafael Mascarenhas foi atropelado, no dia 20 de julho de 2010, enquanto andava de skate com alguns amigos, no Túnel Acústico, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Veículos que participavam de uma corrida ilegal invadiram o túnel que estava fechado e um deles atingiu o rapaz.

Condenação

No ínicio deste ano, Rafael de Souza Bussamra, motorista do carro que atropelou o filho de Cissa, foi condenado a sete anos de prisão em regime fechado e mais cinco anos e nove meses em regime semiaberto. Já o pai do infrator, Roberto Bussamra, foi condenado a oito anos em regime fechado e nove meses em semiaberto, por ter subornado dois policiais militares na tentativa de acobertar o crime cometido pelo filho.

Os policiais Marcelo de Souza Bigon e Marcelo José Leal Martins, responderam a um Inquérito Policial Militar e foram expulsos da corporação em 2010.

