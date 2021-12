Circo é tema de camarote no Circuito Dodô

O camarote Schin quer se tornar um espaço diferenciado no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Para isso, a área vip apostará no circo para entreter (literalmente) os foliões. Tanto que o local terá atirador de faca (de mentirinha), palhaços e cartomante. O bufê será do restaurante Dedo de Moça. Haverá serviço de van para transportar os foliões. A área tem capacidade para 1.500 pessoas por dia.

Na programação de 2015, alguns nomes voltam a se apresentar no espaço como o cantor Falcão, do Rappa (dia 14), e Carlinhos Brown (dia 15). Também participam da festa Ivete Sangalo (dia 12), Michel Teló (dia 13), Samuel Rosa e Banda Eva (dia 16) e Thiaguinho (dia 17).

