Cinquentona, Solange Frazão exibe corpão na praia

A apresentadora e personal trainer Solange Frazão mostrou que está em excelente forma aos 51 anos. Ela postou no Facebook, nesta segunda-feira, 20, uma foto na qual está andando pela praia. Na legenda, falou sobre os benefícios da caminhada. "Caminhar durante aproximadamente 40 minutos é capaz de reduzir a pressão arterial durante 24 horas após o término do exercício. Isso acontece porque durante a prática do exercício, o fluxo de sangue aumenta, levando os vasos sanguíneos a se expandirem, diminuindo a pressão", escreveu.

Solange tem três filhos e já posou nua duas vezes, uma para a revista Playboy e outra para a Sexy.

