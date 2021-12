Cinquentão, Luiz Caldas vai gravar dois DVDs

Para falar de Luiz Caldas e dos trabalhos dele, antes é preciso pegar um fôlego generoso. Afinal de contas, não é qualquer um que consegue acompanhar o pique deste artista. Prova disso é que o cantor, compositor e multi-instrumentista prepara-se agora para gravar dois DVDs. Algo difícil para muita gente.

O mais impressionante é que ele apostará em gêneros completamente diferentes. Um DVD será de heavy metal e outro, erudito. O primeiro será gravado em março, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), local onde fez o primeiro show de metal em 2010.

O segundo, ainda sem data, mas previsto para este ano, reunirá performance teatral, de balé e orquestra sinfônica. "Não posso contar mais detalhes para não estragar a surpresa. O que posso adiantar é que desejo gravá-lo no TCA", afirmou o músico. Isso, por si só, seria exaustivo para qualquer pessoa, mas não para Luiz.

A partir deste ano, ele premiará os fãs com 12 novos trabalhos com músicas inéditas, além dos dez divulgados em 2012. E o melhor: de graça, no site luizcaldas.com.br. O primeiro CD disponibilizado para download, a partir deste sábado, 19, é o Apopo d' lé. O dia não foi escolhido à toa. "Escolhi a data porque completo 50 anos", disse o "pai" da axé music, afirmando que lançará um CD por mês.

E mais: ele contou ao Chame Gente que fará mais um CD, paralelo a esses lançamentos, com o pianista norte-americano Bill Anschell. O trabalho será de jazz.

