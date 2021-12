Cineasta Spike Lee acompanha saída do Olodum

O Cineasta norte americano, Spike Lee, famoso por dirigir os clipes de Michael Jackson e filmes que debatem a questão racial, vai participar do carnaval de Salvador.

Mesmo já conhecendo a cidade, foi ele o responsável pela direção do clipe do Olodum e Michael na década de 90, será a primeira vez que ele participa da maior festa de rua de planeta. O cineasta chega na quinta-feira, 07, e bate um papo com os alunos da Escola Olodum. Na sexta-feira, dia 08, ele acompanha o cortejo da saída do bloco do Pelourinho em direção ao Campo Grande.

De acordo com o presidente do Olodum, João Jorge a relação de Spike Lee com o bloco afro é antiga, antes mesmo do famoso clipe que. Será que está surgindo uma nova parceria para algum projeto cinematográfico?

adblock ativo