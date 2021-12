Cineasta Almodóvar assiste show de Caetano Veloso e Gil

A dupla Caetano Veloso e Gilberto Gil mostrou que tem moral. Após o show que fizeram nesta terça-feira, 27, em Madri, os cantores receberam a visita do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, que já levou dois Oscars, e assistiu a apresentação. Caetano Veloso, que já participou da trilha do filme Fale com Ele, do espanhol, postou a imagem dos três juntos no perfil oficial do Facebook. Ca

Caetano e Gil estão percorrendo a Europa com a turnê Dois Amigos, Um Século de Música, que celebra os 50 anos de carreira de cada um. Em Salvador, o show será na nova Concha Acústica, com data ainda a ser definida.

