Cinco dias após traição, Adnet parabeniza Dani Calabresa

Após ter sido pego em flagrante beijando uma médica no Rio de Janeiro, Marcelo Adnet resolveu mostrar que está tudo bem na relação do casal. Nesta quarta-feira, 12, por exemplo, ele parabenizou a mulher, Dani Calabresa, pelo seu aniversário. No vídeo, o humorista declara seu amor pela mulher.

"Dani Calabresa, menininha peralta do meu coração, hoje é dia 12 de novembro de 2014 e você está fazendo 33 anos, a idade de Cristo. Eu queria desejar para você todo o carinho do mundo, todo amor, um beijo imenso", diz ele, acrescentando em seguida que "todos os sorrisos que você faz as pessoas terem, toda essa alegria... eu queria de coração que você fosse o dobro feliz, você merece muito, muito, muito".

Adnet ainda falou que "além de qualquer coisa, além do 'mumuxo' e da 'mumuxa', eu como homem sou seu fã e admiro muito você. Queria te desejar um final de 2014 maravilhoso e um 2015 melhor ainda. Beijo, te amo".

A declaração em vídeo ocorre cinco dias depois da traição do humorista, que ganhou repercussão nacional.

