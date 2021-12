Cicarelli explica episódio na casa de Ronaldo. Assista!

A apresentadora Daniella Cicarelli contou a sua versão da história, na segunda-feira, 11, durante participação no quadro "Verdadeiro ou Falso" do programa CQC, da TV Band, sobre o episódio da 'quebradeira'' na mansão do ex-marido, Ronaldo Fenômeno, na Espanha [veja vídeo abaixo].

Cicarelli afirmou que flagrou Ronaldo em uma conversa quente com outra mulher. "Meu namorado estava em casa e estava em um chat com uma menina, uma papo muito quente. Eu era uma namorada muito ciumenta e 'não sei' o que aconteceu com o computador que acabou quebrando. Mas foi só o computador'', explicou.

Daniella Cicarelli explica quebra-quebra na casa de Ronaldo

A história do quebra-quebra foi confirmada por Ronaldo também durante participação do mesmo quadro, só que na semana passada. Porém, o ex-jogador não deu muitos detalhes sobre os motivos da discussão. O relato irritou Cicarelli, que achou desnecessário o ex-marido ter exposto a intimidade deles, por isso acabou sendo convidada para dar a sua versão.

Ronaldo e Cicarelli ficaram juntos de junho de 2004 a fevereiro de 2005. A confusão teria sido o estopim para o término da relação entre os dois.

