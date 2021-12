Christopher Lee lança álbum de heavy metal aos 92 anos

O ator britânico Christopher Lee, que nesta terça-feira (27) completa 92 anos, comemora a data com o lançamento de um álbum de heavy metal que tem como título "Metal Knight".

O Drácula mais famoso do cinema e atualmente conhecido como o maligno Saruman da saga "O Senhor dos Anéis", é um grande fã do gênero musical e já lançou outros trabalhos. "Associo o heavy metal à fantasia pelo tremendo poder que transmite", explicou em um comunicado.

Em dezembro, o ator, que também fez "Guerra nas Estrelas", transformou-se no intérprete mais idoso com uma canção --"Jingle Hell"-- no hit parade dos Estados Unidos.

"Metal Knight", que chegará ao mercado a partir da próxima segunda-feira, tem quatro canções e três versões alternativas das mesmas. Duas delas são originais do musical "O Homem de La Mancha", "I, Don Quijote" e "The Impossible Dream".

As outras são "The Toreador March", da ópera "Carmen", de George Bizet, e "My Way", popularizada por Frank Sinatra. "Don Quixote é o personagem de ficção mais heavy metal que conheço", explicou Lee.

