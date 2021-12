Christina Aguilera fala sobre nascimento da filha

Christina Aguilera, de 33 anos, e seu atual marido, o produtor Matthew Rutler, de 29, receberam no último sábado Summer Rain (Chuva de Verão) a filha do casal, conforme informou a própria cantora hoje em seu conta no Twitter.

"Tão orgulhosa por trazer ao mundo nossa linda filha Summer Rain Rutler", postou ela, que já é mãe de um menino de seis anos, Max Liron, nascido de seu casamento (2005 a 2010) com o executivo musical Jordan Bratman.

A cantora anunciou a gravidez em fevereiro deste ano, em Los Angeles, poucos dias depois de confirmar no Twitter seus planos de casamento com Rutler, que conheceu durante as filmagens de "Burlesque". Os dois se casaram em 14 de fevereiro, Dia de São Valentim, equivalente ao Dia dos Namorados.

De acordo com a revista "People", a estrela do pop e Matthew Rutler sempre falaram em casamento e formar uma família. No começo de julho, após posar nua exibindo a barriga para a revista "V", Christina disse estar feliz com seu corpo e aceitá-lo "em todas as fases de sua vida com segurança e confiança".

adblock ativo