Christina Aguilera está grávida de uma menina

Segundo a revista norte-americana People, Christina Aguilera será mãe de uma menina. A cantora confirmou a gravidez e o sexo da criança momentos antes de entrar no palco de um show na Malásia, nesta sexta-feira, 28.

Há um mês ela está noiva do produtor Matt Rutler, com quem namora desde 2010, quando se conheceram no set do filme Burlesque. A loira já é mãe de Max Liron, de seis anos, do relacionamento com o ex Jordan Bratman.

