Chris Hemsworth é eleito o homem mais sexy do mundo

O homem mais sexy do mundo em 2014 é o ator australiano Chris Hemsworth, de 31 anos, eleito pela revista "People". O bonitão desbancou Adam Levine, cantor do Maroon 5, que ficou em primeiro lugar no ano passado.

Chris, que é casado com a modelo Elsa Pataky, ficou mais conhecido mundialmente ao interpretar o herói Thor nos cinemas.

"Agora posso dizer (para a mulher): 'Lembre-se, é o que as pessoas dizem, então não preciso limpar mais os pratos, nem trocar as fraldas. Estou acima disso'", brincou ele ao saber da publicação.

Além do ator, a lista traz ainda Jamie Dornan, de "Cinquenta tons de cinza", Blake Shelton, Bradley Cooper, Matt Bommer, Michael Straham, Eddie Redmayne e Scott Foley, entre outros.

