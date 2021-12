Chris Brown é preso após brigar na rua, diz site

Chris Brown foi preso na madrugada deste domingo, 27, após agredir um homem na rua em Washington, nos Estados Unidos. A identidade da vítima não foi revelada.

De acordo com o site TMZ, o cantor se envolveu em uma discussão com um homem na porta do hotel onde estava hospedado. O rapper teria dado um soco no rosto do homem.

Além de Chris Brown, o seu segurança também foi preso por se envolver na briga.

Atualmente, o cantor está em liberdade condicional pelo caso de agressão à ex-namorada, a cantora Rihanna, em 2009.

