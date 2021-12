Chrigor retorna a Salvador em bloco no circuito Osmar

Um resgate dos bons sambas da década de 1990 é a proposta do bloco Axé Dadá, que sairá no circuito Osmar (Centro) no sábado. Para fazer jus ao movimento, a agremiação convidou nomes de peso do estilo, como Sombrinha (ex- -Fundo de Quintal) e Chrigor (ex-Exaltasamba), além de Toninho Gerais (Quintal do Pagodinho).



A Bahia, por sua vez, será representada pelas bandas Só Nós no Pagode e Dyamanthe Negro.



Em entrevista ao Chame Gente, o cantor Chrigor falou um pouco da expectativa de voltar ao Carnaval de Salvador após dois anos. "Será uma boa oportunidade para reencontrar alguns amigos que tenho na Bahia, além de poder cantar para o público soteropolitano", afirmou ele.



O artista, que está em um novo projeto com os músicos Salgadinho (ex-Grupo Katinguelê) e Márcio Art (que era do Art Popular), promete incluir canções deste trabalho, intitulado de Amigos do Pagode 90, no repertório para o Carnaval.



Canções do tempo de Exaltasamba, como Desliga e vem, ainda farão parte. Mas o cantor também manda avisar que outras músicas ficarão a cargo do público, que poderá sugerir canções. "Vou fazer o que o povo tiver vontade", afirma.



Este ano, a agremiação do samba sairá com dois mil associados e irá desfilar na ala da Velha Guarda do Tororó. Segundo a direção do bloco, a escola de samba Filhos do Tororó e os Apaches serão homenageados no desfile.

