Chimbinha nega que Joelma vai posar como veio ao mundo

Posar nua? Pelo visto, não. De acordo com o músico Chimbinha, marido de Joelma, o convite para que a cantora do Calypso pose nua não passa de mais uma mentira que circula pela internet a respeito do casal. A informação de que Joelma, de 38 anos, se mostraria como veio ao mundo foi publicada originalmente na coluna de Ancelmo Gois, do jornal "O Globo".

"Isso é mentira, assim como inventam toda semana que a gente está se separando. As pessoas não perdem tempo fazendo o convite porque sabem que ela é evangélica e não aceitaria posar nua", contou Chimbinha ao site EGO. Desta maneira, o assunto parece que está encerrado.

