O show de retorno de Chimbinha as apresentações da banda Calypso foi marcado por constrangimentos. Inicialmente, o guitarrista, que ganhou o direito de tocar na Justiça, entrou sozinho no palco. Enquanto ele tocava, Joelma cantava nos bastidores. Isso durou cinco músicas do show em Teresina, no Piauí.

Na quinta canção, chamada "A lua me traiu", Joelma, que se separou após uma suposta traição, entrou no palco. Mesmo presente, ela não demonstrava animação e cantava de cabeça baixa e sem realizar as habituais coreografias.

A situação revoltou o público que começou a vaiar e jogou objetos contra Chimbinha. O guitarrista, então, abandonou o palco na décima música. A partir disso, Joelma começou a cantar e dançar animada.

Depois do show, Chimbinha disse, por meio da assessoria, que "a Calypso é maior do que ele e Joelma". Ele afirmou que decidiu deixar o palco por conta da reação da ex-mulher. "Quando percebi que se continuasse no palco a Joelma não acabaria o show devido estar emocionalmente impactada, decidi sair. Afinal, o meu compromisso com o público e com os fãs é maior do que tudo. O show deveria continuar".



Confira vídeos do show em Teresina, no Piauí:

Da Redação Chimbinha é vaiado e deixa palco após Joelma cantar "triste"

Da Redação Chimbinha é vaiado e deixa palco após Joelma cantar "triste"

adblock ativo