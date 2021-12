Chimbinha é criticado após vazamento de fotos com fã

O músico Chimbinha, da banda Calypso, se envolveu em uma saia justa após vazarem fotos dele dançando com uma fã em clima de intimidade. O fato aconteceu em Belém (PA) e não agradou os admiradores do artista, que é casado com a cantora Joelma.

Segundo a colunista do R7 Fabíola Reipert, Chimbinha teria fechado uma casa noturna na cidade para curtir a noite com amigos. Uma fã que aparece dançando colado com ele postou as fotos nas redes sociais. Após a repercussão, a mulher apagou as imagens, mas elas já haviam sido replicadas por outras pessoas.

Chimbinha e Joelma não se pronunciaram sobre o caso.

