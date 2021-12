Chico Buarque, petista notório, discutiu com um grupo na saída de um restaurante, no Leblon, Zona Sul do Rio. Ele foi recebido com gritos como "Petista, vá morar em Paris. O PT é bandido". O cantor sorriu e emendou: "Eu acho que o PSDB é bandido". Confira o vídeo:

Da redação Chico Buarque bate boca na rua e defende o PT

