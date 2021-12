Chiclete, Ivete e Eva fazem shows em Porto Seguro

O Outubro Folia 2012, evento que acontece entre os dias 8 e 11 de outubro, na Arena Axé Moi, em Porto Seguro, contará com grandes nomes do axé baiano, como Chiclete com Banana e Ivete Sangalo.

O cantor Tomate, juntamente com a banda Jammil, comanda o agito na noite de abertura. A festa prossegue na terça, 9, com a banda Eva, liderada pelo cantor Saulo Fernandes. No show, que está agendado para as 16 horas, o grupo apresentará as novas músicas do álbum Conexão Nagô/Rede Tambor, lançado este ano.

Na quarta-feira, 10, a partir das 22 horas, apresentam-se a musa Ivete Sangalo e, em seguida, entra em cena o suingue do Araketu, tendo à frente novamente o cantor Tatau. O Chiclete com Banana fecha o evento, no dia 11.

adblock ativo