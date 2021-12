Alex Lopes, apresentador do Universo Axé, da TV Aratu, foi surpreendido na tarde desta quinta-feira, 3, quando a banda Guetto é Guetto abandonou o estúdio do programa, ao vivo. O vocalista do grupo, Chiclete Ferreira, não gostou quando uma entrevista com o cantor Igor Kannário foi ao ar, e se retirou do local, levando os demais integrantes.



Antes disso, Chiclete teria mandado uma indireta para o comandante do programa, enquanto cantava uma música. "Eu não sou casco de tartaruga pra andar nas costas dos outros, eu sou homem", falou.

Após ficar sozinho no estúdio e sem entender o ocorrido, Alex disse que não tinha problemas pessoais com a banda, que não voltou mais. Ele e o produtor Pablo Reis comentaram o assunto e lamentaram a atitude.

O desafeto entre Chiclete e Kannário existe desde a época em que eles eram comandantes das bandas No Styllo e A Bronkka, respectivamente. Não se sabe qual o motivo da rivalidade entre os cantores, mas que a coisa é forte, já deu para perceber.

Confira o vídeo da declaração de Alex Lopes e Pablo Reis:

Da Redação Chiclete Ferreira deixa "Universo Axé" por conta de Kannário

