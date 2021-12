Chiclete com Banana lançará nova música no Carnaval

'Chicletear' é o título da música inédita do Chiclete com Banana, tendo Rafa Chaves como vocalista. A canção tem participação de ninguém menos que Armandinho, que empresta o som de sua guitarra baiana para eletrizar a música, que será lançada no Carnaval.

Segundo Rafa, o trabalho é uma homenagem à axé music. "Ela traz uma mistura com frevo, como nos antigos carnavais", afirma ele, que está em uma "preparação de MacGyver" para estrear à frente da banda na folia. "Será minha 1ª vez também puxando um bloco por aqui", diz.

Mas as novidades não param por aí. Após a folia, os fãs que ainda seguem o grupo após a saída de Bell Marques terão como prêmio um novo CD.

