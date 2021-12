O Chiclete com Banana lançou uma música nova para o Carnaval 2015. A música "Foi no Nana' é uma homenagem ao bloco no qual banda vai desfilar na folia e está disponível para download no aplicativo do Chiclete e nas redes sociais.

"Foi no Nana que eu te conquistei, colei no grude do teu beijo e me apaixonei", diz um trecho da música que fala de uma paixão que aconteceu durante o desfile do bloco. "Foi no Nana" está presente no novo CD da banda que será lançado em breve.

Confira o áudio de "Foi no Nana":

Da Redação Chiclete com Banana lança música para o Carnaval; ouça

