Agora comandada por Rafa Chaves, a banda Chiclete com Banana lançou a música Cuida de Mim, de Marcus Musk e Cristian Levy. A canção fala de amor, alegria e celebração. Confira a música abaixo:

Da redação Chiclete com Banana lança música Cuida de Mim



Cuida de Mim

De Marcus Musk e Cristian Levy



Deixa ter

Sorriso solto jogado pelo ar

A felicidade plantada no coração

Faz bem pra alma e pra a paixão



Deixa ter

Essa alegria de festejar

Cada minuto segundos no olhar

Transmite a clareza do meu viver



Faz valer

Não me negue essa busca do teu querer

Não vale nada essa fuga

Quero você

Sem você não sou o mesmo não



Refrão(2x)



Cuida de mim

Não faz desse jeito

Sem seu amor não tenho sossego

Hoje estou tão certo desse amor

