Chiclete com Banana afirma que não está à venda

A banda Chiclete com Banana, por meio de sua assessoria, nega que vai ser vendida, notícia que vem circulando pela mídia nesses últimos dias. Na nota, eles confirmam que receberam uma proposta, por meio do Whatsapp e não levaram a sério. "Realmente, recebemos anteriormente, uma mensagem via Whatsapp, que nos causou surpresa, pois uma proposta desse tipo não se faz através do mecanismo das redes sociais, portanto não levamos em consideração a ponto de nos manifestar", diz a nota.

Devido à circulação do fato na mídia, o grupo se sentiu na obrigação de esclarecer o ocorrido e fez o seguinte pronunciamento:

"O Chiclete com Banana não é um produto exposto em prateleiras de supermercados, e sim uma marca composta de Emoção, Alegria e Muita História. Tudo isso transformado em um estado de espírito que tem vida própria. E é por tudo isso que afirmamos: o CHICLETE COM BANANA não está à venda.



Recebemos anteriormente outras propostas que não foram divulgadas porque o critério apresentado foi discreto e sem alardes na imprensa e foram todas negadas com o mesmo critério de discrição. Sendo assim deixamos claro mais uma vez que o CHICLETE COM BANANA não está à venda. Afinal, seria presunção de nossa parte achar que é uma propriedade nossa, já que entendemos que também pertence a todos os CHICLETEIROS, que dividem suas emoções com os integrantes da banda."

