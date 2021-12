Cheiro gasta R$ 40 mil em fantasias para Vina

A produção do Cheiro de Amor não está economizando para emplacar Vina Calmon como destaque do Carnaval. Para isso, só no quesito figurino, está investindo R$ 10 mil em cada peça. E ela usará quatro durante a festa em Salvador: três nos desfiles do Cheiro no domingo, segunda e terça - os dois primeiros no circuito Osmar (Centro) e o outro no Dodô (Barra-Ondina) -, além da apresentação no bloco Yes no sábado, também na Barra.



O tema escolhido por Vina é a fauna e a flora, como pode ser visto no croqui de um dos figurinos que ela vestirá na festa de Momo. A estampa foi desenvolvida pela estilista Cássia Mallman. Já o bordado com cristais, paetês e vidrilhos, que demorou 45 dias para ser feito, foi realizado pelo ateliê de Fabiana Milazzo. O stylist Thydi Alvis responde pelos 4 figurinos, assim como pela imagem de Vina. "Ao pensar no figurino, desejei ter algo confortável e bonito", diz.



Nesta segunda-feira, 2, ela começará a esquentar os foliões para a festa de Momo na Lavagem do Yes, no Terminal Náutico da Bahia, no bairro do Comércio, a partir das 16h. Os convidados são os cantores Tatau - que compôs 'Oyá' (canção de trabalho de Vina) -, Levi Lima (da banda Jammil), MC Guimê e Norberto, do grupo de forró Cangaia de Jegue.



Confira o croqui de um dos figurinos de Vina para a folia:

