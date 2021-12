Cheiro desmente saída de Alinne Rosa da banda

A Cheiro Produções voltou a negar a saída de Alinne Rosa da banda, após rumores de que ela deixaria o Cheiro de Amor ainda este mês. "O grupo volta a esclarecer que não foi comunicado a respeito do assunto ou do interesse dele, por parte da cantora", disse em comunicado enviado à imprensa.

Na nota, a produtora ainda lembrou que o contrato da cantora com o grupo vai até o segundo semestre de 2014.

A notícia de que Alinne estaria planejando deixar a banda vem circulando deste o fim do carnaval deste ano. Nos bastidores da música, boatos dão conta que a relação da cantora com os dirigentes do grupo não está muito boa já faz algum tempo.

A especulação de que a cantora deixaria o grupo ganhou força depois que ela lançou um site oficial com o seu nome (www.alinnerosa.com.br) e, em seguida, com a demissão de sua irmã, Débora Oliveira, do grupo. Na época, Alinne fez desabafos em seu perfil no Instagram. Na legenda da foto de despedida de Débora, Alinne escreveu "o sistema é mau, mas minha turma é legal...".

