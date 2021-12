Cheiro de Amor nega contratação de Maristela Muller

Após rumores de que a cantora Alinne Rosa, vocalista da Cheiro de Amor, seria substituída pela cantora Maristela Muller, como divulgado por uma rádio local, a direção do grupo resolveu se posicionar nesta sexta-feira, 22. Em nota, o Cheiro afirmou que a notícia é inverídica e que Alinne continua na banda até o final do contrato, previsto para 2014.

"Alinne Rosa permanece desfrutando da confiança e do reconhecimento da banda Cheiro de Amor, com quem mantém contrato em vigor, sendo, portanto, inverídica a informação veiculada, de modo abusivo e inconsequente, de que estaria sendo substituída por outra artista já contratada para esta finalidade", informa a nota.

Apesar do comunicado, a direção do grupo não garante que a atual cantora permanecerá no grupo após o período contratual. E isso gera novos boatos sobre o desligamento de Alinne. Tanto que outro nome, o da cantora Carla Visi, também é cogitado para substituir a vocalista do Cheiro de Amor.

A assessoria de comunicação da banda, no entanto, afirma que Alinne está em negociação para renovar contrato, mas que nada foi fechado até o momento. A Chame Gente obteve uma informação de que o empasse para a permanência da artista deve-se a reajuste financeiro, já que Alinne quer ganhar mais para continuar à frente do grupo.

< Confira a nota completa

"Através da presente, a Banda 'Cheiro de Amor', por meio de sua assessoria de imprensa, em respeito aos clientes, associados, colaboradores, contratantes e ao público em geral, esclarece que não é verdadeira a notícia divulgada por uma emissora de rádio de Salvador, no dia 18/02/2013, na qual se veiculou incorretamente que teria sido contratada uma nova artista para substituir a cantora 'Alinne Rosa' na liderança da Banda 'Cheiro de Amor'. A vocalista 'Alinne Rosa' permanece desfrutando da confiança e do reconhecimento da Banda 'Cheiro de Amor' com quem mantém contrato em vigor, sendo, portanto, inverídica a informação veiculada, de modo abusivo e inconsequente, de que estaria sendo substituída por outra artista já contratada para esta finalidade. Em nenhum momento, o 'Cheiro de Amor' foi consultado a respeito da veracidade da informação, o que denota a falta de compromisso e profissionalismo daqueles que a divulgaram e assim procederam sem mensurar previamente a insegurança, os prejuízos financeiros e os danos à imagem decorrentes da veiculação ao público de uma informação inverídica".

