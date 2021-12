Cheiro de Amor nega boicote a Alinne Rosa

Após a queixa de que teria havido boicote a Alinne Rosa pela produção da Cheiro de Amor, divulgada nesta segunda-feira, 3, pela Chame Gente, a assessoria da banda se pronunciou.

O grupo afirmou que desconhece qualquer boicote à artista e que os jornalistas estão sendo recebidos no trio. No domingo, 2, um repórter fotográfico de A TARDE foi barrado.

Segundo a nota, ele teria sido impedido porque a equipe do Cheiro ajustava detalhes no trio devido ao atraso no desfile.

