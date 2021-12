Cheiro de Amor lança novo CD com mistura de ritmos

Arrocha, samba, baladas românticas e, claro, axé. Esta mistura pode ser conferida no novo CD da banda Cheiro de Amor, que reúne 13 faixas.

O novo álbum chega ao mercado dois anos após o último CD da banda e recheado de participações. Entre elas está o cantor Pablo, que divide os vocais com Alinne Rosa na música "Amor de Sobremesa", atual música de trabalho.

Já o cantor Xanddy, do Harmonia do Samba, empresta sua voz à faixa "Com apetite". Há ainda espaço para representantes da nova geração da música, como o paulista Rafinha, autor da música "Fim de Ano (Amor de Amigo).

O CD foi masterizado em Nova York (EUA), no estúdio onde foram gravados trabalhos de Madonna, Jayson Mraz, Christina Aguilera, Rihanna, Lady Gaga e outros artistas.

