Cheiro de Amor divulga clipe com Levi e Felipe Pezzoni

O grupo Cheiro de Amor acaba de divulgar mais um clipe inédito que faz parte do DVD "Nas Águas", gravado com a nova vocalista do grupo, Vina Calmon, em março deste ano, no Dique do Tororó, em Salvador.

Nas novas imagens, Vina aparece cantando "Fim de Ano", ao lado de Felipe Pezzoni, da Banda EVA, e Levi Lima, do Jammil. A música fala sobre amigos, conquistas, encontros e vitórias.

Da Redação

