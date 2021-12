Cheiro de Amor disponibiliza discografia completa na web

A banda Cheiro de Amor fez a alegria dos nostálgicos disponibilizando no site oficial a discografia completa do grupo para os novos fãs conhecerem a história da banda. Dentre os álbuns de destaque, estão É O Ouro, Bahia e Ao Vivo, todos com a ex-vocalista Márcia Freire, lançados entre 1991 e 1993, no auge da banda. Nestes trabalhos, há sucessos inesquecíveis como Benção, Canto ao Pescador, Doce Obsessão e Milagres do Povo.

