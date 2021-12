Cheiro de Amor assina com a gravadora Sony Music

responsável pelos projetos audiovisuais do Cheiro pelos próximos cinco anos e o trabalho já começa com o lançamento do DVD gravado no Dique do Tororó, que tem previsão de sair no segundo semestre desse ano.

"Eu não poderia estar mais feliz! Em menos de três meses como cantora do Cheiro, já participei de shows importantes, ganhei prêmios de revelação e agora, assino com uma das maiores gravadoras do mundo", disse Vina Calmon, a nova cantora da banda, em nota enviada à imprensa.

