Chega ao fim o namoro de Ana Maria Braga e Mauro Bayout

Chegou ao fim o relacionamento de Ana Maria Braga com o empresário Mauro Bayout. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, um dos motivos que levaram ao término foi que a apresentadora não estava lidando bem com o fato de o namorado (de 52 anos) ainda morar na casa dos pais.

Ana Maria e Bayout estavam juntos a quase um ano. O casal assumiu o namoro em outubro do ano passado, em uma festa de noivado de um amigo da apresentadora. Na época, Ana Maria tinha três meses de separada de Marcelo Frissoni.

