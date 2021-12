Chega ao fim o namoro da cantora Anitta

O relacionamento da cantora Anitta e o empresário Tuka Caravalho chegou ao fim. O namoro, que não chegou a completar três meses, teria terminado pelas cenas de ciúmes da artista, que começou a implicar com o assédio que o namorado vinha sofrendo. Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a fama repentina do rapaz fez com que mais mulheres o seguissem no Instagram, o que irritava Anitta.

O ápice para o fim da relação foi no último fim de semana, 4 e 5 de abril, quando os dois discutiram feio nos bastidores do Rio Verão Festival, na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. Tuka saiu de lá para uma festa sem a cantora.

Quando ainda estavam em clima de romance, os dois chegaram a viajar juntos com a família da moça para Orlando, nos Estados Unidos, para comemorar o aniversário dela de 21 anos.

