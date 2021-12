Chega ao fim o casamento entre Kaká e Carol Celico

Após nove anos, acaba o casamento entre o meio-campo do São Paulo, Kaká, e a empresária Carol Celico. Eles são pais de Luca e Isabella, de seis e três anos, respectivamente. A separação foi confirmada pela assessoria do jogador, que vai atuar no futebol dos Estados Unidos em 2015.



Rumores sobre a separação já ocorriam nos últimos meses. O acerto de Kaká com o São Paulo, em junho deste ano, antes de ir para o Orlando City, teria sido uma tentativa para manter o matrimônio. Até o meio do ano, o jogador e a família moravam na Itália, pois Kaká atuava no Milan.



Kaká e Carol se casaram no final de 2005. Na época, o meia tinha 23 anos e a mulher, 18.

adblock ativo