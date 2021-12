Charlize Theron fica furiosa com corte de cabelo

A atriz de 38 anos precisará cortar o cabelo pela segunda vez - logo depois de seu cabelo começar a crescer novamente - para filmar novamente algumas cenas para o seu próximo filme, Mad Max 4: Fury Road.

A estrela nascida na África do Sul terá que retornar a Namíbia com seus colegas de elenco Tom Hardy e Rosie Huntington-Whiteley, para refazer seu papel como a Imperatriz Furiosa no filme de ação pós-apocalíptico.

Uma fonte disse ao jornal Daily Mirror: "Charlize não gostou muito de ter que raspar a cabeça e ficou muito animada quando seu cabelo voltou a crescer. Agora está grande, em um comprimento apresentável e ela está orgulhosa em poder mostrá-lo."

"Entretanto, nos testes de audiência no cinema, os espectadores não ficaram muito impressionados com algumas cenas, então o diretor e os roteiristas tiveram que se juntar novamente e fazer algumas mudanças importantes. Naturalmente eles querem que tudo seja perfeito como em qualquer filme de alto orçamento."

"Charlize é obviamente obrigada a comparecer contratualmente em qualquer retrabalho do filme, e logo terá que raspar sua cabeça novamente. Ela está devastada. A filmagem também significa alguns treinos físicos esgotantes para recuperar a forma atlética que ela estava há um ano."

A notícia foi uma surpresa, já que as filmagens para Mad Max 4 originalmente terminaram no último dezembro.

O filme original de 1979, lançou a carreira de Mel Gibson para a fama, e foi criticado na época por as cenas gráficas de violência.

