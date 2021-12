Charlie Sheen realiza último desejo de fã

Charlie Sheen realizou o último desejo de um paciente que está morrendo de câncer e que tinha como sonho conhecer e passar um tempo com o ator.

O astro de 48 anos pagou por três passagens de primeira classe para seu fã Marion Minchuk, sua namorada e enfermeira, para que eles fossem do Arizona para Los Angeles visitá-lo.

Marion, que só tem mais um mês de vida, entrou em contato com o representante de Charlie e perguntou se havia alguma forma dele conhecer o ator antes de morrer.

O ator os hospedou na suíte presidencial do Universal Hilton Hotel. Charlie também levou o trio para o set de filmagem de sua série de comédia Anger Management, onde Marion pode sentar na famosa cadeira de Charlie.

O grupo então foi para sua casa, onde um chef preparou almoço e então eles foram a sala de projeção assistir o novo filme de Sandra Bullock, Gravidade.

Charlie também assinou um roteiro de Anger Management e um DVD do seu filme Wall Street, e o fã posou para fotos com o seu ídolo depois que ele tornou o seu sonho realidade.

E essa não é a única boa ação do ator esse mês. Ele também doou US$ 25 mil de caridade para as Filipinas. O ator deu o dinheiro para a PREDA Foundation, uma organização que está trabalhando para ajudar os que foram afetados pelo tufão no país.

