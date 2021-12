Charles e Camilla completam 10 anos de casados

O príncipe Charles e Camilla celebram nesta quinta-feira seu décimo aniversário de casamento, que selou um romance de mais de 30 anos que se passou entre a clandestinidade, as fofocas e as revelações explosivas sobre a relação.

Após décadas de amor e confiança mútuos, o herdeiro da coroa britânica e Camilla, duquesa da Cornualha, se casaram em 9 de abril de 2005 em uma breve cerimônia civil, de apenas 20 minutos de duração e sem imagens, na cidade de Windsor, a pouco mais de 30 quilômetros de Londres.

Sem beijos ou abraços em público, o príncipe de Gales e Camilla, que tinham 56 e 57 anos, respectivamente, saíram da cerimônia felizes por terem realizado um sonho de suas vidas e deixado para trás um escândalo que pôs à prova a monarquia britânica.

O anúncio oficial do casamento entre Charles e Camilla surpreendeu o país, embora a maioria o tenha visto como a saída mais lógica para resolver a complexa e irregular situação do casal.

Nos anos 90, os britânicos viam Camilla Parker Bowles (sobrenome de seu ex-marido) com antipatia, por a considerarem responsável pelo fracasso do casamento entre Charles e Diana.

Mas o idílio entre o herdeiro da coroa e Camilla começou na década de 1970, quando um jovem Charles conheceu, durante uma partida de polo em Windsor, Camilla Shand, uma menina de classe alta, fã de cavalos, que se relacionava com a família real britânica.

Camilla contou então ao príncipe herdeiro sobre um encontro amoroso entre sua bisavó Alice Keppel e o bisavô de Charles, o rei Eduardo VII (1841-1910).

Os jovens se apaixonaram perdidamente, mas a história terminou em dezembro de 1972, quando o herdeiro do trono embarcou em missão com a marinha britânica por mais de meio ano, e suas vidas seguiram caminhos diferentes.

Meses depois, Camilla se casou com um antigo namorado, o oficial Andrew Parker Bowles, com quem teve dois filhos - Laura e Tom Parker Bowles - e de quem se divorciaria em 1995.

Mesmo depois de casada, Camilla manteve uma estreita amizade com Charles, com quem tem muitos gostos em comum, como o polo e a caça, e dizem que ela encorajou o príncipe a se casar em 29 de julho de 1981 com lady Diana Spencer.

Segundo a imprensa, poucos anos depois desse casamento, Camilla retomou sua relação com o herdeiro do trono.

A escandalosa separação entre Charles e Diana em 1992 foi atribuída pelos britânicos à presença de Camilla. "Éramos três no casamento, e isso era uma multidão", disse Diana em uma célebre entrevista transmitida pela televisão, sobre o caso entre Charles e Camilla.

Na época, os jornais britânicos alimentaram durante meses e anos a relação extraconjugal do príncipe de Gales com Camilla, um dos maiores escândalos já vividos pela monarquia.

A trágica morte da adorada princesa de Gales em um acidente de carro em Paris contribuiu para prejudicar ainda mais a imagem pública de Camilla.

O casal demorou vários anos para ser visto publicamente junto em atos e eventos públicos, e a rainha Elizabeth II não "reconheceu" Camilla até 2000, quando a convidou para uma festa em homenagem ao antigo rei da Grécia, Constantino.

Mas o casamento de Charles e Camilla não foi celebrado no ambiente mais propício, pois precisou superar um golpe do azar: a cerimônia foi adiada para o dia seguinte na última hora por causa da morte do papa João Paulo II, já que Charles teve que ir ao funeral em Roma.

Nestes dez anos, com seu humor e simpatia naturais, Camilla amoleceu o coração da população, que parece tê-la "perdoado" e finalmente a aceitado como a companheira do futuro soberano do Reino Unido.

