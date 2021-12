Chame Gente sorteia ingressos para último ensaio do Harmonia

Quer concorrer a ingressos para acompanhar o último ensaio de verão do Harmonia do Samba, na segunda-feira, 4, no Wet'n Wild? É muito simples: basta curtir a página do CHAME GENTE no Facebook e participar da promoção, que irá sortear três pares de ingressos para a pista da "Melhor Segunda Feira do Mundo". Os interessados terão até o dia 4 de fevereiro para participarem.

Após curtir a página do Chame Gente, é preciso clicar na aba "Promoções" e, em seguida, em "Quero participar", e você já estará concorrendo. Antes disso, é importante que os internautas leiam o regulamento da promoção. Depois, é só cruzar os dedos e aguardar o resultado.

O sorteio dos ingressos ocorrerá por meio do aplicativo Sorteie.me no Facebook da página Chame Gente, na segunda-feira, 4, às 11h. Os ganhadores serão comunicados do resultado do sorteio no mesmo momento por meio de uma matéria no canal Chame Gente, no Portal A TARDE, e pelo Facebook.

Os prêmios deverão ser retirados pelos ganhadores na Sede do Grupo A TARDE (Rua Prof. Milton Cayres de Brito n° 204 - Caminho das Árvores - Salvador/BA. ) em data e prazo estabelecido e enviado por e-mail.

Ensaio - O último ensaio do Harmonia do Samba vai contar com a participação de Claudia Leitte e do grupo Revelação, na próxima segunda, a partir das 20h30. O público vai curtir também as participações especiais dos cantores Wesley Safadão, da banda Garota Safada, Mari Antunes do grupo Babado Novo e o carioca Naldo. Durante os intervalos, o show ficará por conta da banda Nem Te Conto, que tocará no trio.

