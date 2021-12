CHAME GENTE sorteia ingressos para musical Éramos Gays

Quer curtir a peça "Éramos Gays", produção baiana em parceria com a Broadway, de graça? Então, participe da promoção que o CHAME GENTE realiza esta semana em parceria com a produção do espetáculo. Ao total, vamos sortear seis pares de ingressos para o musical: dois para a estreia na sexta, 11, dois para o sábado, 12, e dois para o domingo, 13. "Éramos Gays" entrará em cartaz no Teatro Módulo, com sessões sempre às 20h.

Para garantir seu ingresso, é preciso entrar e curtir a página do CHAME GENTE no Facebook. Lá, você entrará a url da promoção. Depois, é só clicar em "Quero participar" e você já estará concorrendo ao sorteio, que acontecerá nesta sexta. Antes de participar, no entanto, leia o regulamento da promoção.

"Éramos Gays" tem texto de Aninha Franco e direção geral do norte-americano Adrian Steinway. A direção musical é de Gerônimo e as coreografias do espetáculo são assinadas por Jim Cooney, um dos coreógrafos oficiais do musical "Glee".

