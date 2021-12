Chame Gente sorteia ingressos para ensaio do Harmonia

Quer curtir a 'Melhor Segunda-Feira do Mundo' de graça? Então, participe da promoção que o CHAME GENTE realiza esta semana em parceria com a produção do evento. Serão sorteados três pares de ingressos para os ensaios da próxima segunda-feira, 28, quando o Harmonia do Samba recebe como convidados as bandas Seu Maxixe, Aviões do Forró e Pablo.

Para garantir seu ingresso, é preciso entrar e curtir a página do CHAME GENTE no Facebook. Lá, você entrará a url da promoção. Depois, é só clicar em "Quero participar" e você já estará concorrendo ao sorteio, que acontece da próxima sexta-feira, 25. Antes de participar, no entanto, leia o regulamento da promoção.

