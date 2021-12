Chame Gente sorteia abadás para o bloco Pirraça

Quer curtir dois dias com o bloco Pirraça/ Fecundança , de graça? Então, participe da promoção que o CHAME GENTE realiza esta semana em parceria com a produção do bloco. Duas pessoas vão ter a chance de ganhar um kit de abadás do bloco, cada um, para os dois dias de folia. O Pirraça sai na Barra com Jorge & Mateus no domingo e Gusttavo Lima na terça-feira de carnaval.

Para garantir seu ingresso, é preciso entrar e curtir a página do CHAME GENTE no Facebook. Lá, você entrará a url da promoção. Depois, é só clicar em "Quero participar" e você já estará concorrendo ao sorteio, que acontece da próxima segunda-feira, 4 de fevereiro. Antes de participar, no entanto, leia o regulamento da promoção.

No domingo, os anfitriões Jorge & Mateus vão levar para o público um repertório romântico, combinado com grandes sucessos da axé music. Terça-feira é a vez de Gusttavo Lima apresentar o seu sertanejo universitário dançante. O carro de apoio contém bares, banheiros e posto médico, além de uma equipe de segurança que garante a tranquilidade da galera

adblock ativo