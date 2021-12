Cena de nudez de Rodrigo Lombardi causa frisson

A estreia da novela "Verdades Secretas", da Rede Globo, na noite desta segunda-feira, causou frisson nas redes sociais. A cena mais comentada foi a que o bumbum de Rodrigo Lombardi apareceu.

O ator repetiu o sucesso de Paolla Oliveira, quando a atriz apareceu apenas de fio-dental na série "Felizes para sempre?". Na cena em questão, Rodrigo contracenava em uma cena de sexo com a modelo Alesssandra Ambrósio. A partir daí, não se falou em outra coisa no Twitter, a não ser o bumbum do ator.

A atriz Paolla Oliveira ainda chegou a comentar sobre a nudez de Rodrigo, durante o "Prêmio Contigo! de TV". Ela elogiou o ator e desejou sucesso.

"Que espetáculo! A repercussão não depende da gente. A gente tem de ser genuíno, verdadeiro e estar a serviço da cena e da obra. Espero que ele seja tão feliz nessa novela como eu fui na minha", afirmou.

Depois da bunda da Paolla Oliveira é a vez de Rodrigo Lombardi. O @WalcyrCarrasco veio p/ abalar #VerdadesSecretas pic.twitter.com/PesfEUIbFR — IrônicoPraVc (@IronicoPraVc) 9 junho 2015

E o Rodrigo Lombardi quebrando a internet hoje, hein? #VerdadesSecretas pic.twitter.com/dDtoRzv8p1 — Papelpop (@papelpop) 9 junho 2015

Morre o restante da família tradicional brasileira #VerdadesSecretas pic.twitter.com/5T0h5DlQRt — xuxa (@xuxanave) 9 junho 2015

Todo o dia as 11 horas já tenho compromisso! #VerdadesSecretas pic.twitter.com/IjHh4kf5g8 — Leona (@LeonaDivaa) 9 junho 2015

