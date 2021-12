Cena de ciúme de Ivete vira letra de duas músicas

A cena de ciúme protagonizada por Ivete Sangalo durante show em Guarajuba, no Litoral Norte da Bahia, virou tema de duas músicas [confira as letras abaixo]. A cena, que aconteceu no dia 1º de janeiro, gerou grande repercussão na internet depois que o vídeo do momento foi compartilhado.

Os cantores Leandro Rocha e Roberto Kuelho compuseram músicas intituladas de "Quem é Essa aí, Papai?", em referência ao que a cantora disse ao marido, o nutricionista Daniel Cady, depois de vê-lo conversando com uma mulher no camarote.

"Estou daqui, mas estou lhe vendo. Estou de olho em você, papi", avisa Ivete na letra de Rocha. "Esse é aí já é casado, mainha. Já conhece a porta do céu", completa. Já na música de Kuelho, Ivete diz: "Não acho certo esse lance de muito papo. Eu trabalhando e você de lero lero".

"Na Bahia, o inusitado é a condição mais que suficiente para uma canção nascer. Imagina isso no Carnaval?", comentou Rocha, junto com o vídeo, nas redes sociais. Confira as músicas:

Antes de começar uma música, Ivete viu o marido conversando com uma mulher no camarote e interrompeu o show. "Quem é essa daí, papai? Tá cheia de assunto. Vou chegar rumando", disse a cantora, demonstrando impaciência.

Ela chegou a parar a apresentação duas vezes por causa da conversa entre os dois. O casal não se pronunciou sobre o assunto. Veja o momento:

