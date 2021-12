Celulite de Anitta em novo videoclipe divide opiniões

Após superprodução e grande lançamento de seu novo videoclipe, "Bang", na sexta-feira, 9, Anitta tem recebido diversas críticas nas redes sociais. Internautas mais atentos perceberam que as celulites da artista ficaram em evidência, no preto e branco.

No twitter, o assunto vem sendo comentado desde o dia do lançamento do clipe. "A minha função de mulher na terra eh reparar nos defeitos das outras mulheres e sim, eu vi celulite na Anitta no novo clipe dela", disse uma internauta.

"Geeeeente a celulite na anitta ta gritando do clipe", comentou outra. Outros não conseguiram identificar. "Pessoal falando que a Anitta ta cheia de celulite no novo clipe dela, ja vi duas vezes o clipe e n vi nada".

Outros perceberam a "falha" e elogiaram a cantora. "Anitta sempre bota a bunda de fora mostrando celulite e continua gostosa. Diva pop tem que naturalizar celulite SIM".

O momento que as celulites aparecem foi registrado pelos internautas (Foto: Reprodução | Youtube)

Assista o vídeo:

