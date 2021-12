Depois de sofrer diversos ataques e ser vítima de transfobia - discriminação relativa às pessoas transexuais e transgêneros - na internet, a web-celebridade Romagaga, deu adeus aos seus fãs em um vídeo na qual relata o sofrimento de ser uma travesti no Brasil.

Não aguentando os ataques e muito abalada, a artista postou um vídeo no Facebook e disse que esse seria o fim de sua personagem.

"A gente que é travesti não tem valor nenhum pra sociedade. Eu lutei até aqui porque vocês me deram força, me deram inspiração. Mas, pra mim não dá mais. O que mexe mais comigo é ter pessoas desejando a minha morte. Pessoas que eu ajudei, e que hoje viraram as costas para mim", disse.

Logo após o seu discurso, no qual estava visivelmente transtornada e desesperada, Roma chega ao ápice e se despede raspando os cabelos com uma máquina.

Ainda nesta semana, a web-celebridade já tinha alertado seus "lacra-fãs" que vinha sofrendo ataques nas suas redes sociais e que estava assustada, já que recebeu ameaça de morte.

"Eu só queria viver minha vida em paz. Nunca mexi com ninguém, nunca fiz nada. E vocês vêm me atacar sim? Eu preciso evitar, eu preciso de ajuda", desabafou.

Celebridade da web sofre transfobia e dá fim a personagem

