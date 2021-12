Causa da morte da irmã de Gusttavo Lima ainda é desconhecida

Ainda não foi identificada pelo Instituto Médico Legal a causa da morte de Luciana Lima, irmã do cantor Gusttavo Lima, que morreu enquanto dormia, na madrugada de domingo, 16. "O médico não determinou a causa da morte porque não havia nada que indicasse. No documento, o motivo ficou 'a esclarecer'", disse Clarice Inês Vian, funcionária do IML, ao site Ego.

O cantor Gusttavo Lima usou o Twitter para se comunicar com a sobrinha e afilhada Laura, de 3 anos. "Sua Mamãe foi morar com Deus. Mas enquanto eu tiver vida serei seu pai, seu tio, e te darei todo amor e carinho do mundo", postou. O corpo de Luciano está sendo velado nesta segunda-feira, 17, em Patos de Minas, Minas Gerais, e será sepultado às 9h30.

Apesar da tristeza, Gusttavo Lima vai manter a agenda de shows. "Ressaltamos ainda que, em respeito ao seu público, o artista cumprirá normalmente sua agenda de shows. O próximo compromisso está marcado para quarta-feira, 19/9, em Porto Alegre (RS)", disse o comunicado enviado pela produção do cantor.

