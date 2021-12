Cauã tem esquema especial para ir à casa de Isis Valverde

Mesmo depois de Grazi Massafera revelar que Cauã Reymond e Isis Valverde estão juntos, o novo casal ainda faz sigilo quando aos seus encontros.

O segredo é tanto que Cauã tem esquema especial para ir à casa Isis. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, para receber o ator, Isis dispensa as duas empregadas. Além disso, caso ele chegue sem avisar, as funcionárias já sabem que estão proibidas de tirar fotos.

O cuidado, segundo o colunista, é para tentar preservar a imagem do casal, que ficou bastante arranhada desde que Isis foi apontada como o pivô da separação do ator e Grazi.

Na época em que surgiram os rumores que Cauã estava traindo Grazi, Isis foi xingada e chamada de destruidora de lar nas redes sociais.

Alguns dizem que o galã foi orientado pela equipe que cuida de sua carreira a não assumir o novo romance.

