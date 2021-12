O ator Cauã Reymond usou a música Carta de Amor, na voz de Maria Bethânia, para mandar recado ao público, ávido por saber se o casamento dele com Grazi chegou ao fim. "Não mexe comigo, que eu não ando só. Medo não me alcança, no deserto me acho, faço cobra morder o rabo, escorpião vira pirilampo", diz um trecho da canção. O vídeo com a canção foi postado no perfil oficial do ator no Facebook. e já foi compartilhado 227 vezes.

Apesar do recado, muitos fãs se colocaram do lado de Grazi, que teria sido traída pelo ator. "As pessoas só dão valor quando perdem. A Grazi é mulher de carater dificil de achar hoje em dia (SIC)", disse Patricía Medrado nos comentários do post do ator. "Nossa cara, te admirava....o que você fez com a Grazi é desumano,ela não merecia...", escreveu o fã EK Mendes do Santos. Sobrou até para Isis Valverde, apontada como nova namorada de Cauã e pivô da separação. "Trate de enxergar o verdadeiro amor, pois mulheres como a Isis tem muitas sobrando na baixada... Depois que você perceber o erro que cometeu, pode ser tarde demais", disparou Roberta Beta.

Já outros defenderam o ator. "Todo mundo casa para ficar juntos pra sempre, mas nem sempre isso de fato acontece, cada um sabe de sua vida, cada um sabe o que se passa dentro de sua casa, aos que ficam apontando o dedinho no narizinho dos outros desejo que viva a mesma situação, pq infelizmente a gente só aprende a não julgar quando passamos pela MESMA SITUAÇÃO! ", postou Juliana Saltorelli Carvalho.

Cauã Reymond e Grazi Massafera estão (ou estavam) casados há 7 anos e são pais de Sofia, de 2 anos.

Assista ao vídeo que o ator postou no Facebook:

Cauâ Reymond usa canção para mandar recado:"Não mexe comigo'

